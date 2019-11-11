Масштабная авария в Германии: 18 авто и 29 пострадавших – фото

Фото: скриншот видео

На юго-западе Германии вчера произошла масштабная авария с участием 18 автомобилей, 29 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает BR24.

Из-за тумана и гололеда во время пересечения моста через реку Майн, водитель пикапа потерял контроль над управлением машиной и врезался в отбойник.

Другие авто не смогли затормозить вовремя и начали врезаться друг в друга, поскольку видимость составляла 50 метров.

Водитель пикапа не пострадал.

Среди поврежденных машин – три спасателей и два полицейских автомобиля. В связи с аварией движение на автотрассе в направлении Касселя было временно заблокировано.