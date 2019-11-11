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Масштабная авария в Германии: 18 авто и 29 пострадавших – фото

Масштабная авария в Германии: 18 авто и 29 пострадавших – фото - Фото
Фото: скриншот видео
11.11.2019, 12:15

Из-за тумана видимость на дороге составляла 50 метров

На юго-западе Германии вчера произошла масштабная авария с участием 18 автомобилей, 29 человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом сообщает BR24.

Из-за тумана и гололеда во время пересечения моста через реку Майн, водитель пикапа потерял контроль над управлением машиной и врезался в отбойник.

Другие авто не смогли затормозить вовремя и начали врезаться друг в друга, поскольку видимость составляла 50 метров.

Водитель пикапа не пострадал.

Среди поврежденных машин – три спасателей и два полицейских автомобиля. В связи с аварией движение на автотрассе в направлении Касселя было временно заблокировано.

  • 9 ноября недалеко от Гамбурга польский автобус попал в аварию.
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