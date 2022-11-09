Медуза рассказала о трансгендерной женщине в армии РФ. Она хочет избежать участия в войне

Российское издание Медуза опубликовало историю первой открытой трансгендерной женщины в российской армии, которая пытается избежать отправки на войну против Украины.

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Аскатла (такое имя выбрал себе Бирючевский Руслан Сергеевич) связалась с журналистами из психиатрического отделения военного госпиталя в Хабаровске, где она пытается получить основания для увольнения из армии, в которой служит по контракту.

Пока ее состояние как будто игнорируют, пишет издание. Несмотря на заключение гражданского психиатра о "несоответствии гендерной самоидентификации данным паспорта", которое Аскатла предоставила военным врачам, обследуют ее по двум другим диагнозам: "расстройство адаптации, смешанное расстройство эмоций и поведения" и "невротическое расстройство".

Ехать в Украину с оружием в руках, как того требует служба, Аскатла не готова. Но не только потому, что не поддерживает войну. В последние месяцы именно гражданин Украины стал ее возлюбленным, говорится в статье.

Украинец также связался с изданием и подтвердил слова россиянки. Он рассказал, что она была поражена, когда увидела фотографии разрушенных украинских городов.

Бирючевского забрали в армию в 2019 году. После срочной службы он решил не возвращаться домой и подписал контракт. В военной части он ходил по форме с короткой стрижкой, а дома перевоплощался в женский образ. После того как сослуживцы увидели соответствующие фото в одной из соцсетей, его начали травить.

Юрист Максим Оленичев в комментарии изданию сказал, что сам по себе "транссексуализм" (дискриминационная формулировка, до сих пор использующаяся в российском законодательстве. – ред.) в условиях мобилизации не является основанием для увольнения с военной службы по контракту: трансгендерные люди не могут служить в вооруженных силах по призыву, но могут служить по контракту или быть призванными по мобилизации.

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Вадим Ребрина

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