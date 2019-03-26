Мексика требует извинений за конкисту, Мадрид говорит о "братьях"

Андрес Мануэль Лопес Обрадор (фото - ЕРА)

Мексиканский президент Андрес Мануэль Лопес Обрадор написал письмо королю Испании Фелипе VI и папе римскому Франциску с призывом принести извинения его стране за нарушения прав человека, которые были совершены в годы завоевания региона с прибытия экспедиции Христофора Колумба в 1492-м. Об этом пишет служба Би-би-си.

По словам Обрадора, коренные народы Мексики стали жертвами массовых убийств.

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На видео, которое снято у руин древнего мексиканского города, президент страны заявил, что "пришло время примириться".

"Но давайте сначала попросим прощения <...> Были массовые убийства и притеснения. Так называемое завоевание велось с помощью меча и креста. Они строили свои церкви на местах местных храмов", - сказал он.

Видео: Canal 91

Как заявили в пресс-службе короля, прибытие 500 лет назад испанцев на мексиканскую территорию "нельзя судить в свете современных соображений".

"Наши братские народы всегда знали, как относиться к нашему общему прошлому без гнева и с конструктивной точки зрения", - добавили в Мадриде.

Ватикан никак не отреагировал.

Непосредственно завоевание Мексики началось, когда небольшая армия во главе с Эрнаном Кортесом высадилась в современном штате Веракрус в 1519 году. Империя ацтеков была побеждена, что ознаменовало начало 300-летнего правления Испании. Мексика получила независимость после войны, которая длилась с 1810 по 1821 годы, а республикой стала в 1824-м.

Лефтист Обрадор пришел к власти в декабре 2018 года.