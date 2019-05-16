Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
16.05.2019, 06:48

Мэр Нью-Йорка собирается идти в президенты США - NBC News

Мэр Нью-Йорка собирается идти в президенты США - NBC News - Фото
Билл де Блазио (фотоо - ЕРА)

По состоянию на май-2019 в Соединенных Штатах - наибольшее в истории страны число кандидатов под президентские праймериз

Реклама
Реклама

Сегодня, 15 мая, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио собирается объявить об участии в президентской гонке 2020 года. Он станет одним из уже примерно 25 кандидатов, которые соревнуются за номинацию от Демократической партии, пишет NBC News, ссылаясь на пресс-секретаря кампании.

Сразу после заявления он намерен на четыре дня поехать в штаты Айова и Южная Каролина.

Реклама

"Билл де Блазио не очень популярен дома, но у него есть ряд прогрессивных достижений, которые, как думают союзники, найдут отклик у избирателей-демократов", - пишет источник.

Мэр планирует акцентироваться на своих достижениях в крупнейшем городе страны, которые включают введение универсального образования для детей перед детским садом, повышение минимальной зарплаты до $15 в час и снижение преступности до рекордно низкого уровня.

Демократы определят кандидатов в президенты и вице-президенты 13-16 июля 2020 года в Милуоки.

Выборы 46-го президента 2020 года запланированы в США на 3 ноября. Действующий президент США Дональд Трамп планирует участвовать.

Читайте также: Владимир Зеленский как шанс перезапустить отношения с США

Отправить:
Распечатать:
Теги: Билл де Блазио, выборы президента сша
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 