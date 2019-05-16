Мэр Нью-Йорка собирается идти в президенты США - NBC News

Билл де Блазио (фотоо - ЕРА)

Сегодня, 15 мая, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио собирается объявить об участии в президентской гонке 2020 года. Он станет одним из уже примерно 25 кандидатов, которые соревнуются за номинацию от Демократической партии, пишет NBC News, ссылаясь на пресс-секретаря кампании.

Сразу после заявления он намерен на четыре дня поехать в штаты Айова и Южная Каролина.

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"Билл де Блазио не очень популярен дома, но у него есть ряд прогрессивных достижений, которые, как думают союзники, найдут отклик у избирателей-демократов", - пишет источник.

Мэр планирует акцентироваться на своих достижениях в крупнейшем городе страны, которые включают введение универсального образования для детей перед детским садом, повышение минимальной зарплаты до $15 в час и снижение преступности до рекордно низкого уровня.

Демократы определят кандидатов в президенты и вице-президенты 13-16 июля 2020 года в Милуоки.

Выборы 46-го президента 2020 года запланированы в США на 3 ноября. Действующий президент США Дональд Трамп планирует участвовать.

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