Мэр Рима и церковь спорят из-за монет с фонтана Треви

Фонтан Треви в Риме (фото - iStock/Global Images Ukraine)

Мэр Рима Вирджиния Раджи и Римско-католическая церковь не могут решить, на что направить монеты, которые ежегодно поднимают со дна фонтана Треви в итальянской столице. Об этом сообщает Би-би-си.

Каждый год туристы бросают в фонтан монет на сумму около 1,5 млн евро. Обычно эти средства передавали католической благотворительной организации Caritas, которая помогает бедным и нуждающимся. Теперь Раджи хочет направить деньги на инфраструктуру города.

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"Мы не предполагали такого результата. Я все еще надеюсь, что это не окончательное решение", - отметил директор Caritas, отец Бенони Амбарус. По его словам, отсутствие средств "ударит" по бедным.

Отмечается, что городские советники уже одобрили перенаправление средств и изменения должны вступить в силу в апреле. Многие итальянцы в соцсетях критикуют мэра города за то, что не решает проблемы Рима и в октябре 2018 тысячи протестующих по этому поводу протестовали у мэрии .

Фонтан Треви - самый большой фонтан в Риме, высотой 25,9 метров и 19,8 метров в ширину, ему почти 300 лет. Ежегодно достопримечательность посещают миллионы туристов. Традиция бросать в него монеты появилась после того, как это сделал Фрэнк Синатра в романтической комедии 1954 года "Три монеты в фонтане".

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