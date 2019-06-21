Мэра Риги как симпатика Кремля "ушли" после трех недель работы

Дайнис Турлайс (скриншот)

Избранный 30 мая на пост мэра Риги Дайнис Турлайс руководил столицей Латвии всего три недели: ему выразили недоверие и отправили в отставку депутаты Рижской думы. Об этом пишет Delfi.

"Против" Турлайса как мэра проголосовал 31 депутат, "за" - 29.

Сам он заявил, что "это безответственно" - продвигать таким образом внеочередные выборы.

Как пишут местые СМИ, оппозиционные фракции ополчились на Турлайса за то, что он согласился на интервью кремлевским пропагандистам Sputnik и заявил о намерении поехать к мэру Москвы.

Если Рижская дума не выберет нового мэра в течение двух месяцев, сейм Латвии может ее распустить.

Турлайс, который служил в Афганистане, в 1990-х был первым командующим армии Латвии (1992-1994), а затем побывал в пять партиях. В мэры его выдвинула политическая сила “Честь служить Риге”. В городской думе он долгие годы занимал пост главы комитета по безопасности, порядку и предотвращению коррупции, хотя при нем было несколько крупных коррупционных скандалов.