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21.06.2019, 09:14

Мэра Риги как симпатика Кремля "ушли" после трех недель работы

Мэра Риги как симпатика Кремля "ушли" после трех недель работы - Фото
Дайнис Турлайс (скриншот)

В кресле мэра Дайниса Турлайса сменил пророссийского Нила Ушакова, фигуранта коррупционного расследования. Оппозиция считает Турлайса его протеже.

Избранный 30 мая на пост мэра Риги Дайнис Турлайс руководил столицей Латвии всего три недели: ему выразили недоверие и отправили в отставку депутаты Рижской думы. Об этом пишет Delfi.

"Против" Турлайса как мэра проголосовал 31 депутат, "за" - 29.

Сам он заявил, что "это безответственно" - продвигать таким образом внеочередные выборы.

Как пишут местые СМИ, оппозиционные фракции ополчились на Турлайса за то, что он согласился на интервью кремлевским пропагандистам Sputnik и заявил о намерении поехать к мэру Москвы.

Если Рижская дума не выберет нового мэра в течение двух месяцев, сейм Латвии может ее распустить.

Турлайс, который служил в Афганистане, в 1990-х был первым командующим армии Латвии (1992-1994), а затем побывал в пять партиях. В мэры его выдвинула политическая сила “Честь служить Риге”. В городской думе он долгие годы занимал пост главы комитета по безопасности, порядку и предотвращению коррупции, хотя при нем было несколько крупных коррупционных скандалов.

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Теги: агрессия России, увольнение, отставка, Латвия, Рига, Дайнис Турлайс
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