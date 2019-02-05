Меркель потребовала от Huawei гарантий безопасности

Ангела Меркель (фото - пресс-служба немецкого правительства)

Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от компании Huawei гарантий, что та не будет передавать данные китайскому правительству. Об этом пишет Reuters.

Напомним, сейчас Huawei сталкивается с проверками на предмет возможного шпионажа по всему миру.

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Правительство Германии пока не определилось, будет ли ограничивать использование устройств китайской компании у себя в стране. Huawei должен участвовать в развертывании сети 5G в Германии.

Некоторые государства уже перекрыли Huawei доступ на свои рынки по соображениям национальной безопасности.

В конце января сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможности запретить оборудование Huawei для построения сети 5G на территории ЕС. Один из вариантов, рассматриваемых Еврокомиссией, - это внесение изменений в закон о кибербезопасности.

Еврокомиссия также рассматривает изменения в правила проведения государственных закупок. По словам собеседников агентства, опасения вызваны не только одной компанией, а в целом вопросом возможного шпионажа Китая.