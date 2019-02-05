Меркель потребовала от Huawei гарантий безопасности

Канцлер Германии Ангела Меркель потребовала от компании Huawei гарантий, что та не будет передавать данные китайскому правительству. Об этом пишет Reuters.
Напомним, сейчас Huawei сталкивается с проверками на предмет возможного шпионажа по всему миру.
Правительство Германии пока не определилось, будет ли ограничивать использование устройств китайской компании у себя в стране. Huawei должен участвовать в развертывании сети 5G в Германии.
Некоторые государства уже перекрыли Huawei доступ на свои рынки по соображениям национальной безопасности.
В конце января сообщалось, что Евросоюз рассматривает возможности запретить оборудование Huawei для построения сети 5G на территории ЕС. Один из вариантов, рассматриваемых Еврокомиссией, - это внесение изменений в закон о кибербезопасности.
Еврокомиссия также рассматривает изменения в правила проведения государственных закупок. По словам собеседников агентства, опасения вызваны не только одной компанией, а в целом вопросом возможного шпионажа Китая.