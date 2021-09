Metallica выпустила альбом с 53 каверами на песни из своего Black Album

В честь 30-летия выхода своего "Black Album" группа Metallica выпустила альбом кавер-версий песен с легендарного диска. Свои версии предоставили 53 исполнителя, говорится на сайте группы.

В альбоме "Metallica Blacklist" на каждую из 12 песен "Black Album" представлено по несколько версий.

В числе артистов, принявших участие в записи кавер-альбома, – Mac DeMarco, Weezer, St.Vincent, Corey Taylor, Miley Syrus, Dave Gahan, Idles и много других.

Альбом можно послушать в Apple Music.

На виниле и компакт-дисках он выйдет 1 октября. Вся прибыль будет передана в благотворительные фонды по выбору каждого исполнителя, а также в собственный фонд Metallica All Within My Hands.

