Metallica выпустила альбом с 53 каверами на песни из своего Black Album
В честь 30-летия выхода своего "Black Album" группа Metallica выпустила альбом кавер-версий песен с легендарного диска. Свои версии предоставили 53 исполнителя, говорится на сайте группы.
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В альбоме "Metallica Blacklist" на каждую из 12 песен "Black Album" представлено по несколько версий.
В числе артистов, принявших участие в записи кавер-альбома, – Mac DeMarco, Weezer, St.Vincent, Corey Taylor, Miley Syrus, Dave Gahan, Idles и много других.
Альбом можно послушать в Apple Music.
На виниле и компакт-дисках он выйдет 1 октября. Вся прибыль будет передана в благотворительные фонды по выбору каждого исполнителя, а также в собственный фонд Metallica All Within My Hands.
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