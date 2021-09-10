UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Metallica выпустила альбом с 53 каверами на песни из своего Black Album

Цей матеріал також доступний українською
10.09.2021, 21:44
Metallica выпустила альбом с 53 каверами на песни из своего Black Album - Фото
Фото: EPA

В честь 30-летия выхода своего "Black Album" группа Metallica выпустила альбом кавер-версий песен с легендарного диска. Свои версии предоставили 53 исполнителя, говорится на сайте группы.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

В альбоме "Metallica Blacklist" на каждую из 12 песен "Black Album" представлено по несколько версий.

В числе артистов, принявших участие в записи кавер-альбома, – Mac DeMarco, Weezer, St.Vincent, Corey Taylor, Miley Syrus, Dave Gahan, Idles и много других.

Альбом можно послушать в Apple Music.

На виниле и компакт-дисках он выйдет 1 октября. Вся прибыль будет передана в благотворительные фонды по выбору каждого исполнителя, а также в собственный фонд Metallica All Within My Hands.

Читайте также: Онлайн-концерт Metallica пошел не по плану: Twitch заменила рок-музыку колокольчиками

Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
музыка Metallica
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
PR-менеджера з зовнішніх та внутрішніх комунікацій
Киев Група Компаній ЛІГА
IT Project Manager
Киев Semantrum
Кореспондент у редакцію ділової інформації
Киев LIGA.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 