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01.03.2019, 16:53

Метеорологи предупреждают: на Британию надвигается шторм "Фрея"

Метеорологи предупреждают: на Британию надвигается шторм "Фрея" - Фото
Фото: mirror.co.uk

На этих выходных прогнозируется, что местами сила ветра будет достигать до 80 миль/ч

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Территорию Великобритании накроет шторм "Фрея" 2-3 марта. Об этом сообщает Mirror.

По словам синоптиков, местами сила ветра будет достигать до 80 миль/ч.

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"Потенциально опасный шторм "Фрея" обрушится на Великобританию порывами ветра до 80 миль/ч и сильным дождем", - говорится в сообщении.

Метеорологическая служба страны объявила предупреждение "желтого" уровня о сильном ветре в Уэльсе и на юго-западе Шотландии.

"Ожидается, что шторм "Фрея" быстро продвинется на северо-восток через Уэльс и южную Шотландию в воскресенье днем ​​и вечером, а затем начнет выход в Северное море в понедельник", - говорится в сообщении метеорологической службы.

Возможны порывы до 70-80 миль в час в прибрежных частях Девона и Корнуолла, а также на побережье Ирландского моря Уэльса и северо-запада Англии.

21 декабря 2018 года в Австралии прошел шторм с градом. Его уже назвали “самым разрушительным” за последние 20 лет. 

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Теги: британия, выходные, шторм фрея
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