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МИД Турции вызвал поверенного США из-за лайка в Twitter

МИД Турции вызвал поверенного США из-за лайка в Twitter - Фото
Бахчели и Эрдоган (Фото - Sabah)
07.10.2019, 08:00

Американское посольство уже извинилось за поставленный лайк и убрало его

Министерство иностранных дел Турции вызвало временного поверенного в делах США Джеффри Ховеньера для дачи объяснений о лайке, поставленном под постом в Twitter о том, что туркам стоит подготовиться к возможной скорой гибели лидера Партии националистического движения Девлета Бахчели. Об этом сообщает Reuters.

Лайк под твитом был поставлен с официального аккаунта дипломатической миссии США в Турции. 

Пост был написан турецким журналистом Эругоном Бабаханом, который покинул страну из-за обвинений в поддержке оппозиционера Фетхуллаха Гюлена.

Посольство США уже извинилось за поставленный лайк, назвав его ошибкой, а также убрав его. 

Девлет Бахчели, по данным СМИ, уже некоторое время испытывает проблемы со здоровьем. 

  • Фетхуллах Гюлен - турецкий писатель, проповедник и оппозиционный исламский общественный деятель. Стоит у истоков общественного движения Хизмет.
  • В 2013 году власти Турции обвинили его в попытке госпереворота, ходатайствовали об объявлении Гюлена в международный розыск, но Интерпол не принял запрос Анкары.
  • В 2017 году в турецком парламенте заявили, что причастность Гюлена к госперевороту "доказана".
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