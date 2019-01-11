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11.01.2019, 18:28

МИД Великобритании: Brexit может быть сорван

Джереми Хант (фото - EPA)

Провал голосованияв парламенте приведет к "параличу Brexit"

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Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант предупредил, что Великобритания может столкнуться с "параличом Brexit", если парламентарии отклонят соглашение Терезы Мэй с Евросоюзом. Об этом сообщает BBC.

Глава британского МИД считает, что последствием отказа от сделки, подготовленной премьер-министром, скорее всего станет не "другой Brexit", а тупик, который в свою очередь станет причиной отказа от выхода Великобритании из ЕС.

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Хант обеспокоен, что такое развитие плохо повлияет на репутацию Британии - получится, что государство решило сделать что-то, но не справилось. 

Читайте также: Финкомпании вывели из Британии более $1 трлн из-за Brexit

Ранее сегодня сообщалось, что два британских миллиардера, которые вкладывали большие средства в Brexit, разуверились в своем проекте и считают, что выход страны из ЕС не состоится.

Голосование парламента по выходу Британии из ЕС запланировано на 15 января.

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Теги: Джереми Хант, brexit, Великобритания
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