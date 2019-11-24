Миллиардер решил попытаться остановить Трампа на выборах

Экс-мэр Нью-Йорка, американский миллиардер Майкл Блумберг официально объявил ос своих амбициях стать кандидатом от Демократической партии на выборах президента США в 2020 году. Об этом он написал своем Тwitter.
"Я иду в президенты, чтобы победить Дональда Трампа и возродить Америку. Я верю, что мой уникальный опыт в бизнесе, правительстве и благотворительности позволит мне победить", - написал Блумберг.
Он считает, что Трамп угрожает американским ценностям и вообще существованию США.
Блумберг заявил, что самостоятельно профинансирует свою кампанию.
Ранее миллиардер заявил, что продаст агентство Bloomberg LP, если станет президентом США в 2020 году.