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Миллиардер решил попытаться остановить Трампа на выборах

Миллиардер решил попытаться остановить Трампа на выборах - Фото
Блумберг (фото - EPA)
24.11.2019, 17:58

Блумберг заявил, что самостоятельно профинансирует свою кампанию

Экс-мэр Нью-Йорка, американский миллиардер Майкл Блумберг официально объявил ос своих амбициях стать кандидатом от Демократической партии на выборах президента США в 2020 году. Об этом он написал своем Тwitter.

"Я иду в президенты, чтобы победить Дональда Трампа и возродить Америку. Я верю, что мой уникальный опыт в бизнесе, правительстве и благотворительности позволит мне победить", - написал Блумберг.

Он считает, что Трамп угрожает американским ценностям и вообще существованию США.

Блумберг заявил, что самостоятельно профинансирует свою кампанию.

Ранее миллиардер заявил, что продаст агентство Bloomberg LP, если станет президентом США в 2020 году.

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США дональд трамп выборы Майкл Блумберг
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