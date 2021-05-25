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Министр в Нидерландах взял отпуск на три месяца из-за эмоционального выгорания

25.05.2021, 00:21
Министр в Нидерландах взял отпуск на три месяца из-за эмоционального выгорания - Фото
Бас ван 'т Воут (скриншот с видео)

Министр экономики и климатической политики Нидерландов Бас ван 'т Воут не сможет выполнять свои обязанности в течение как минимум трех месяцев из-за эмоционального выгорания. Такое сообщение опубликовала пресс-служба правительства этой страны.

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"Правительство желает ему скорейшего выздоровления", – говорится в сообщении.

На период, пока Бас ван 'т Воут не сможет выполнять свои обязанности, его заменит министр иностранных дел Стеф Блок. Обязанности главы МИД, помимо своих собственных, будет исполнять министр внешней торговли и сотрудничества в области развития Сигрид Кааг.

Кроме того Министерству экономики на этот период будет выделен дополнительный государственный секретарь. Он возьмет на себя вопросы климата и энергетики.

Как сообщает Nl Times, 42-летний Ван 'т Воут участвовал в подготовке пакета мер по сдерживанию коронавируса, который правительство Нидерландов должно представить во вторник.

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Вадим Ребрина
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нидерланды выгорание
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