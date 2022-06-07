Министра окружающей среды Доминиканы застрелили на рабочем месте

Министра окружающей среды и природных ресурсов Орландо Хорхе Мэра застрелили 6 июня прямо на рабочем месте. На сайте президента страны сообщается, что подозреваемый в убийстве задержан, им оказался близкий друг министра.

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"[6 июня] утром погиб министр окружающей среды. На него напали с огнестрельным оружием в его офисе. Человека, который произвел выстрел, опознали как Мигеля Круза, близкого друга покойного министра", – рассказал представитель администрации президента Доминиканы Луис Абинадера.

Мотивы убийцы устанавливает полиция.

Associated Press пишет, что подозреваемый сдался сам. После убийства он пошел в церковь неподалеку, сказал священнику, что совершил преступление, и отдал ему пистолет.

Убитый министр был представителем влиятельной семьи, его отец – бывший президент Доминиканы Сальвадор Хорхе Бланко, сестра – вице-министр в администрации Абинадера, а сын – депутат от руководящей партии Доминиканской Республики.

Семья Хорхе опубликовала заявление, в котором говорится, что убийца, Мигель Круз, был другом детства министра.

Андрей Водяный

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