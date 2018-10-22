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22.10.2018, 17:38

Минкульт РФ о Второй мировой войне: Люди победили зверей

Минкульт РФ о Второй мировой войне: Люди победили зверей - Фото
Владимир Мединский (фото - medinskiy.ru)

"Человеки, homo sapiens, выиграли эту войну у зверей", - уверен глава минкультра РФ Владимир Мединский

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По мнению министра культуры РФ Владимира Мединского, Вторая мировая война закончилась победой "людей над зверьми и Бога над дьяволом". Об этом сообщают российские СМИ.

Об этом чиновник рассказал на презентации в Сербии своей книги "Война. Мифы СССР 1939-1945". "Если смотреть шире, то люди, человеки, homo sapiens, выиграли эту войну у зверей, добро выиграло у зла, Бог победил дьявола в этом конкретном месте в это конкретное время", - рассказал Мединский.

Кроме того, глава Минкульта РФ считает, что в современных польских школах детям неправильно преподают историю. Оказывается, "Сталин напал на Польшу 20 днями позднее Гитлера для того, чтобы защитить украинское и белорусское население".

Более того, по словам Мединского, "самое ожесточенное сопротивление немцам оказала Сербия, уничтожив больше немецких солдат, чем Франция". 

Ранее Мединский заявил, что "после всех катастроф, которые обрушились на Россию в двадцатом веке, тот факт, что РФ еще сохранилась и развивается, говорит, что у нашего народа имеется одна лишняя хромосома". После этого высказывания многие пользователи интернета отметили, что непарное количество хромосом является признаком "синдрома Дауна".

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Теги: Россия, владимир мединский
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