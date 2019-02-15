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15.02.2019, 15:55

Минобороны Великобритании: РФ должна ответить за свои авантюры

Минобороны Великобритании: РФ должна ответить за свои авантюры - Фото
Гэвин Уильямсон (фото - EPA)

Министр обороны Великобритании отметил, что Россия должна ответить за свои действия на международной арене

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Россия должна понести ответственность за свои действия на международной арене. Об этом сообщил министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон на Мюнхенской конференции по безопасности.

"Россия должна ответить за свои авантюры", - подчеркнул он.

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Напомним, ранее Уильямсон говорил, что на территории Норвегии будет развернута новая военная база, куда отправят 800 британских военнослужащих. По его словам, Британия видит активность подлодок РФ, которая очень близка к рубежам, что проходили во времена Холодной войны.

Военные Британии будут находиться в Норвегии совместно с военными США, Норвегии и Нидерландов. В общей численности на базе будет размещено около 3 тыс. человек личного состава НАТО для учений.

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Теги: гэвин уильямсон
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