Минус четыре вертолета и самолет: итоги работы ПВО Украины за сутки

За 14 марта Воздушные силы ВСУ сбили четыре вертолета российских оккупантов и один самолет. Об этом в Facebook сообщила пресс-служба командования Воздушных сил.

Сообщается, что сегодня украинские защитники сбили еще крылатую ракету и БПЛА россиян. Сегодня украинская авиация атаковала колонны техники российских оккупантов. Работу выполнили бомбардировщики Су-24 и штурмовые Су-25.

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В командовании Воздушных сил добавили, что сегодня российский БПЛА пересек украинскую границу и залетел в Польшу. После этого вражеский БПЛА вернулся в Украину, где его и сбила украинская ПВО, добавили в командовании. Также сегодня в Румынии упал БПЛА Орлан-10, которые используют россияне, добавили военные.

Александр Мясищев

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