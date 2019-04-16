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16.04.2019, 09:02

Минюст США назвал дату публикации отчета по делу Трамп-РФ

Минюст США назвал дату публикации отчета по делу Трамп-РФ - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Американский президент обрушился с критикой на расследователей и демократов: "Грязные копы, нечестная Хиллари"

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В Министерстве юстиции США заявили, что генпрокурор Уильям Барр планирует в четверг утром, 18 апреля, обнародовать отредактированную версию отчета спецпрокурора Роберта Мюллера по результатам расследования так называемого российского дела. Об этом сказала пресс-секретарь Минюста Керри Купек, передает Reuters.

Она не назвала точное время публикации отчета о возможном вмешательстве России в американские выборы 2016 года, но заявила, что он состоит из около 400 страниц и будет обнародован для Конгресса и общественности.

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Спустя несколько минут после заявления Минюста, президент США Дональд Трамп обрушился с критикой на авторов доклада "о российском влиянии" и напомнил, что было доказано отсутствие его сговора с РФ.

"Доклад Мюллера, который был написан 18 "разгневанными демократами", которые также являются хейтерами Трампа (и сторонниками Клинтон), должен был сосредоточиться на людях, которые шпионили за моей избирательной кампанией 2016 года, и на тех, кто сфабриковал "российский обман". То есть, никогда не забывайте, преступление (…) Так как не было сговора, зачем вообще было расследование! Ответ - грязные копы, демократы и нечестная Хиллари (Клинтон ред.)!", - написал президент США в своем Twitter. 

Демократы в Конгрессе требуют публикации полного отчета Мюллера без изменений.

Читайте также: Расследование Мюллера: Трамп выиграл, Путин проиграл

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Теги: Роберт Мюллер, российское дело, дело Трамп-РФ, дональд трамп, отчет, минюст сша, хиллари клинтон
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