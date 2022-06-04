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Мировой рекорд Кенити Хори – в 83 года он в одиночку пересек на яхте Тихий океан

Цей матеріал також доступний українською
04.06.2022, 15:05
Мировой рекорд Кенити Хори – в 83 года он в одиночку пересек на яхте Тихий океан - Фото
Кенити Хори в 2006 году (Фото - EPA)

Японский морской путешественник Кенити Хори стал старейшим человеком в мире, который в одиночку и без остановок пересек на яхте Тихий океан, пишет Kyodo

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83-летний Кенити Хори на шестиметровой однотонной яхте Suntory Mermaid III вышел 27 марта из Сан-Франциско в Калифорнии и сегодня достиг пролива Кии, который разделяет префектуры Вакаяма и Токусима на западе Японии. Он в одиночку прошел по Тихому океану 8500 километров.

Во время путешествия Кенити получал энергию от солнечных батарей и пользовался спутниковым телефоном для связи.

В 1962 году Кенити Хори стал первым в истории человеком, который на яхте пересек без остановки и в одиночку Тихий океан – тогда он двигался тем же маршрутом, но в обратном направлении.  

В 1974 и 1978 годах он совершил два одиночных кругосветных путешествия на яхте. 

На счету Кенити Хори еще несколько одиночных морских походов, в том числе на лодках, которые использовали для движения энергию волн.

Кенити утверждает, что будет продолжать выходить в море до ста лет.

Сергей Бережной
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Тихий океан путешествие парусная яхта кенити хори
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