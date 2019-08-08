Молдова: "друзья Путина" требуют соглашения с блоком ACUM

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В Молдове социалисты требуют от блока ACUM в ближайшие недели подписать политическое соглашение о сотрудничестве и просят коллег по правящей коалиции сообщить, на сколько депутатов может рассчитывать коалиция. Об этом сообщает ЕП.

"Выражаем недоумение и сожаление в связи с тем, что отдельные депутаты и министры, представляющие блок ACUM, выступают с заявлениями геополитического и идеологического содержания, которые могут серьезно подорвать наши усилия по консолидации общества и продвижение взвешенной внешней политики нашего государства", - написал в Facebook председатель фракции Партии социалистов (ПСРМ) в парламенте Влад Батринча.

ПСРМ, по его словам, не может терпимо относиться к таким действиям. "Мы настаиваем на немедленном подписании на следующей неделе политического соглашения между ПСРМ и блоком ACUM, где будут максимально четко прописаны задачи внутренней и внешней политики страны, чтобы в будущем исключить ситуации, которые создают большие риски для всего процесса управления страной", - отметил депутат.