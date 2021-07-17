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Молдова на год перекроет трассу, соединяющую Румынию и Украину

Цей матеріал також доступний українською
17.07.2021, 18:29
Молдова на год перекроет трассу, соединяющую Румынию и Украину - Фото
Фото: пресс-служба Укравтодора

В Молдове закроют на ремонт участок национальной трассы M1, соединяющей Румынию и Украину. Это связано с ремонтом моста, который начнется 19 июля и продлится до конца июня 2022 года. Об этом сообщила Государственная администрация дорог Молдовы, передает Newsmaker.

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С 19 июля на год перекроют движение на магистрали M1, начинающейся от границы с Румынией и пересекающей Леушены, Кишинев, Дубоссары и заканчивающейся на границе с Украиной.

В связи с этим движение перенаправят по трассам R4 R6 — Гояны — Криуляны — M1 и G72 R6 — Браниште — Криуляны.

Водителей, пересекающих трассу M1, просят соблюдать временные дорожные знаки и объезжать ремонтируемый участок дороги.

Государственная администрация дорог опубликовала схему объезда ремонтируемого участка дороги.

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Вадим Ребрина
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Румыния Молдова
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