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Мощное землетрясение произошло в Японии: есть пострадавшие

13.02.2021, 20:50
Мощное землетрясение произошло в Японии: есть пострадавшие - Фото
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Сильное землетрясение магнитудой 7,3 произошло поздно вечером в субботу у побережья Тохоку в Японии, в результате чего по меньшей мере 50 человек получили ранения и вышли из строя несколько электростанций. Об этом сообщает Japan Times.

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Подземный толчок зафиксировали в ночь с 13 на 14 февраля в 55 километрах от префектуры Фукусима.

Предупреждения о цунами не поступали.

По меньшей мере 950 000 домов остались без электричества.

Источник издания в правительстве сообщил, что ситуация с электроснабжением, как ожидается, улучшится в первые часы воскресенья.

Представитель Метеорологического агентства сказал, что афтершоки силой до 6 баллов по японской шкале могут наблюдаться как минимум в течение недели. Чиновник сказал, что землетрясение в субботу было предположительно последствием большого землетрясения, которое произошло на востоке Японии 11 марта 2011 года.

"Поскольку землетрясение 2011 года было очень сильным, магнитудой 9,0, неудивительно, что 10 лет спустя возник афтершок такого масштаба", – сказал Кенджи Сатаке, профессор Института исследования землетрясений Токийского университета.

По данным Tokyo Electric Power, никаких отклонений от нормы на АЭС Фукусима №1 и 2 не обнаружено.

11 февраля вдоль побережья турецкого Измира пронесся разрушительный торнадо. Начавшийся с сильного дождя, ураган вызвал значительные разрушения и стал причиной затопления лодок и создания аварийных ситуаций на дорогах.

Вадим Ребрина
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землетрясение япония
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