Мужчина 28 лет дарил сыну по бутылке виски: теперь тот продаст коллекцию и купит дом

Житель Великобритании 28 лет дарил сыну по бутылке 18-летнего виски. Теперь тот продает коллекцию, чтобы купить дом

Житель Великобритании Пит Робсон ежегодно дарил сыну Мэтью по бутылке 18-летнего виски ко дню рождения. К 28 годам Мэтью Робсон собрал коллекцию, которую он собирается продать, чтобы купить дом. Об этом сообщает BBC.

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Пит Робсон подарил сыну 28 бутылок виски, на которые потратил около 5000 фунтов стерлингов. Сейчас эта коллекция стоит 40 000 фунтов стерлингов.

Мэтью Робсон рассказал, что виски он ежегодно получал на день рождения. Он считал это "довольно необычным подарком для непьющего мальчика": "Но вместе с ним я получал строгое указание: никогда не открывать бутылки. Я все для этого делал и преуспел, все они целы".

Как рассказал Пит Робсон, первую бутылку он купил, чтобы "омыть сыну голову", а затем подумал, что "было бы интересно покупать по одной каждый год, и в итоге у него было бы 18 бутылок 18-летнего виски к 18-летию". Также Пит Робсон уточнил, что дарил сыну на день рождения не только виски.

Коллекция Мэтью Робсона "вызвала большой интерес" у покупателей из Нью-Йорка и Азии.

произошел пожар на складе Jim Beam , во время которого сгорели 45 000 бочек виски. Убытки Jim Beam от пожара составили около $300 млн. 4 июля 2019 года в США

Владислав Сердюк

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