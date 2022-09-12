UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Муниципальные депутаты Москвы и Петербурга требуют отставки Путина

Цей матеріал також доступний українською
12.09.2022, 19:07
Муниципальные депутаты Москвы и Петербурга требуют отставки Путина - Фото
Путин (Фото: EPA)

Муниципальные депутаты из 18 разных округов Москвы, Петербурга и Колпино потребовали отставки диктатора Владимира Путина. Текст петиции в Twitter опубликовала петербургский депутат Ксения Торстрем.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы, муниципальные депутаты России, считаем, что действия президента В. В. Путина наносят вред будущему России и ее гражданам. Требуем отставки Владимира Путина с поста президента РФ", – говорится в петиции.

Согласно сообщению, подписи под документом поставили 19 депутатов. Позже присоединились еще двое.

Через несколько часов Торстрем сообщила, что поступили еще 84 подписи. Они проверяются.

Затем депутат выложила еще 18 подписей с фамилиями.

  • 7 сентября Совет муниципального образования (МО) "Смольнинское" в Петербурге решил призвать депутатов нелегитимной Госдумы выдвинуть обвинение в госизмене против Путина, чтобы отстранить его от должности. Об этом Медузе сообщил депутат МО "Смольнинское" Дмитрий Палюга.
  • 9 сентября Совет депутатов московского муниципального округа Ломоносовский обратился к Путину с требованием уйти в отставку, сообщает The Insider. Депутаты отметили, что начиная со второго путинского срока "все пошло наперекосяк": удвоения ВВП не случилось, минимальная зарплата не выросла до заявленных показателей, из России массово уезжают умные и работоспособные люди, обещанной стабильности нет.
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Москва владимир путин отставка депутат
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Старший дизайнер
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 