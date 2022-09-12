Муниципальные депутаты Москвы и Петербурга требуют отставки Путина

Муниципальные депутаты из 18 разных округов Москвы, Петербурга и Колпино потребовали отставки диктатора Владимира Путина. Текст петиции в Twitter опубликовала петербургский депутат Ксения Торстрем.

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"Мы, муниципальные депутаты России, считаем, что действия президента В. В. Путина наносят вред будущему России и ее гражданам. Требуем отставки Владимира Путина с поста президента РФ", – говорится в петиции.

Согласно сообщению, подписи под документом поставили 19 депутатов. Позже присоединились еще двое.

Через несколько часов Торстрем сообщила, что поступили еще 84 подписи. Они проверяются.

Затем депутат выложила еще 18 подписей с фамилиями.

7 сентября Совет муниципального образования (МО) "Смольнинское" в Петербурге решил призвать депутатов нелегитимной Госдумы выдвинуть обвинение в госизмене против Путина, чтобы отстранить его от должности. Об этом Медузе сообщил депутат МО "Смольнинское" Дмитрий Палюга.

9 сентября Совет депутатов московского муниципального округа Ломоносовский обратился к Путину с требованием уйти в отставку, сообщает The Insider. Депутаты отметили, что начиная со второго путинского срока "все пошло наперекосяк": удвоения ВВП не случилось, минимальная зарплата не выросла до заявленных показателей, из России массово уезжают умные и работоспособные люди, обещанной стабильности нет.

Вадим Ребрина

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