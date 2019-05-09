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09.05.2019, 20:52

"Мы хотим Киев". В Москве скончался пропагандист Доренко

"Мы хотим Киев". В Москве скончался пропагандист Доренко - Фото
Фото: скриншот видео

Россиянин упал с мотоцикла и умер

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Российский пропагандист, известный своими украинофобскими высказываниями, главный редактор радиостанции Говорит Москва Сергей Доренко умер в Москве после падения с мотоцикла в центре города. Об этом сообщает российский ресурс ТАСС со ссылкой на источник в медицинских службах.

"Доренко ехал на мотоцикле по центру города, ему стало плохо с сердцем. Он упал с мотоцикла. Прохожие вызвали скорую, но врачи спасти его не смогли", - сообщил собеседник агентства. Пропагандисту было 59 лет.

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В одном из своих видео Доренко заявлял, что России "нужен Киев", хаос и разруха в Украине, "народные восстания в поясе от Харькова до Одессы". А во главе террористов в Донецке "нужно поставить чеченца, умеющего воевать".

Информацию о смерти Доренко со ссылкой на источник в медицинских кругах также дало РИА Новости и, по их данным, подтвердила радиостанция Говорит Москва. Мэр Москвы Сергей Собянин в своем Twitter тоже написал о кончине пропагандиста.

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Теги: смерть, пропагандист, сергей доренко
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