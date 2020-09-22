"Мы же не стали бы есть редких горилл". Ученые Австралии призвали есть медуз вместо рыбы

По их мнению, с помощью медуз человечество сможет разнообразить свое меню

Ученые Квинслендского института (Австралии) предложили постепенно заменять рыбу и морепродукты медузами, поскольку в последнее время все больше видов рыб оказывается под угрозой исчезновения, сообщается на научно-техническом сайте Phys.org.

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"Мы же никогда не стали бы есть редких горных горилл или слонов, которые находятся под угрозой исчезновения", — отметили ученые. По их словам, человечество вполне может перейти на медуз, тем самым расширив свое меню и сделав его более экологически щадящим.

По словам старшего научного сотрудника Кариссы Кляйн, Австралия всегда была одной стран, массово импортирующих морепродукты, но при этом сохраняющей баланс вылова обитателей моря. "Было бы нелогичным есть то, что находится на грани вымирания", — подчеркнула она.

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Дарья Мостовая

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