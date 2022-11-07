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Мы на пути в климатический ад и продолжаем жать на педаль газа — генсек ООН

Цей матеріал також доступний українською
07.11.2022, 15:04
Мы на пути в климатический ад и продолжаем жать на педаль газа — генсек ООН - Фото
Антониу Гутерриш (фото - ЕРА)

Человечество должно сотрудничать в деле сокращения выбросов углекислого газа, иначе его ждет мрачное будущее. Об этом на открытии климатического саммита COP27 в египетском Шарм-эль-Шейхе заявил глава ООН Антониу Гутерриш, сообщает DW.

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"У человечества есть выбор: сотрудничать или погибнуть. Это либо пакт о климатической солидарности, либо пакт о коллективном самоубийстве", — заявил Гутерриш.

Глава ООН предупредил, что на текущей траектории "мы находимся на шоссе в климатический ад, все еще нажимая педаль газа".

Гутерриш призвал к заключению пакта между самыми богатыми и самыми бедными странами мира, чтобы ускорить переход от ископаемого топлива к альтернативным источникам энергии. Он призвал к более быстрому предоставлению средств, чтобы помочь менее богатым странам сократить выбросы и защитить их от неизбежных последствий изменения климата.

"Две крупнейшие экономики — США и Китай — несут особую ответственность за объединение усилий для воплощения этого пакта в жизнь", — сказал Гутерриш.

  • В последнем докладе Всемирной метеорологической организации ООН "Состояние глобального климата в 2022 году" говорится, что последние восемь лет – самыe теплыe на Земле в истории наблюдений.
Вадим Ребрина
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Антониу Гутерриш ООН климат глобальное потепление
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