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Москва не ожидает приезда зарубежных лидеров на парад 9 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает пропагандистский ресурс РИА Новости.

Утверждается, что Кремль никого и не приглашал.

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В 2017-м году на парад к Владимиру Путину в Москву 9 мая приехал только пророссийский президент Молдовы Игорь Додон. Остальные лидеры, включая союзников по военному блоку ОДКБ, проигнорировали мероприятия.

На парад к Путину не приехали даже Александр Лукашенко и Нурсултан Назарбаев.

В прошлом году в Москву в этот день приехали главы Китая, Индии, Казахстана и Армении.