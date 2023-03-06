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На Антигуа и Барбуда пустят с молотка суперяхту подсанкционного российского олигарха

Цей матеріал також доступний українською
06.03.2023, 23:21
На Антигуа и Барбуда пустят с молотка суперяхту подсанкционного российского олигарха - Фото
Фото: fraseryachts.com

Правительство Антигуа и Барбуда, небольшого островного государства в Карибском море, собирается продать суперяхту российского олигарха Андрея Гурьева, попавшего под санкции из-за вторжения РФ в Украину, пишет The Guardian.

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Яхта Alfa Nero стоимостью $81 млн уже год находится в порту города Фалмут и не обслуживается.

Если владелец не заявит права на судно в течение 10 дней, правительство Антигуа и Барбуды объявит судно опасным для судоходства в гавани, где оно пришвартовано, и продаст его тому, кто предложит самую высокую цену.

80-метровая яхта, брошенная российским олигархом, построена в 2007 году. На судне оборудованы шесть кают для размещения 12 гостей и 14 кают для 28 членов экипажа. Яхту построила Oceanco Yachts.

62-летний Андрей Гурьев с 2013 по 2022 год занимал должность директора российского производителя удобрений ФосАгро. Он приобрел яхту в 2014 году за $120 млн.

Андрій Водяний
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яхты андрей гурьев
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