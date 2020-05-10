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На границе Китая и Индии подрались полторы сотни пограничников

На границе Китая и Индии подрались полторы сотни пограничников - Фото
Индийский пограничник (Фото: ЕРА)
10.05.2020, 21:03

В результате побоища серьезно пострадали 11 человек

На индийско-китайской границе произошла массовая драка пограничных патрулей Индии и Китая, в которой получили ранения 11 военных обеих сторон. Об этом сообщает Reuters.

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Как сообщается, конфликт возник на одном из участков в Сиккиме – этот индийский штат имеет протяженную линию границы с Китаем.

Агентство приводит информацию Министерства обороны Индии, которое называет виновником массовой драки "агрессивное поведение солдат с обеих сторон".

В индийском оборонном ведомстве сообщают, что в результате стычки достаточно серьезные ранения получили четыре индийских пограничника и семеро китайских, а всего в драке участвовало около 150 солдат. А также уточнили, что инцидент произошел в районе Накула, при этом в ведомстве не сообщают других подробностей.

Индия и Китай часто обвиняют друг друга во вторжениях на территории, при этом прямые столкновения случаются нечасто. Между двумя странами существует враждебность в связи с пограничным спором, который в 1962 году даже привел к военным действиям.

Спорными обе страны до сих пор считают два пограничных участка территории общей площадью в 600 кв км. Один участок – в северо-восточной части Кашмира, второй спорный район расположен в северной части индийского штата Аруначал-Прадеш.

Одной из причин войны между странами тогда стало то, что индусы обнаружили участок дороги, построенный китайцами, чтобы улучшить коммуникацию с Тибетом, и участок прошел через спорную территорию в Кашмире. По другой версии, реальной причиной боевых действий стало предоставление Индией политического убежища четырнадцатому Далай-ламе, который бежал из Тибета после захвата китайцами этой страны.

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Игорь Чичкань
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Китай граница Индия массовая драка
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