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На компьютерах Путина установлена Windows XP - Guardian

На компьютерах Путина установлена Windows XP - Guardian - Фото
Фото: kremlin.ru
17.12.2019, 18:26

Microsoft прекратила выпускать регулярные обновления безопасности для Windows XP и Office 2003 в апреле 2014 года

На компьютерах президента РФ Владимира Путина в Кремле и в официальной резиденции Ново-Огарево установлена устаревшая операционная система Microsoft Windows XP. К такому выводу пришли журналисты The Guardian, изучив публикуемые пресс-службой Кремля фотографии.

"Российские агенты были обвинены в глобальных хакерских операциях, но кто-то в Кремле явно забыл сообщить Владимиру Путину о важности кибербезопасности", - пишет британское издание.

На обоих компьютерах, в Кремле и Ново-Огарево, установлены фоновые изображения кремлевских башен.

Издание отмечает, что Microsoft прекратила выпускать регулярные обновления безопасности для Windows XP и Office 2003 в апреле 2014 года. "Однако, похоже, что российские правительственные постановления не позволили Путину перейти на более новую версию Microsoft 10", - говорится в статье.

Microsoft предупреждает на своем веб-сайте, что компьютеры под управлением Windows XP "уязвимы для угроз безопасности и вирусов".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать, почему Путин продолжает использовать устаревшую операционную систему.

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владимир путин кремль microsoft компьютер windows
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