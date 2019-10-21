На корабль ВМС США установят первый в мире боевой лазер: фото

Фото: Matt Hartman/Shorealonefilms.com

На корабль Военно-Морских Сил США USS Portland планируют установить первый в мире боевой лазер, мощность луча которого достигает 150 кВт. Об этом сообщает The Drive.

Боевой лазер доставили в Сан-Диего, где его вскоре будут устанавливать на десантный корабль.

Фото: Matt Hartman/Shorealonefilms.com

С помощью нового устройства можно будет поражать небольшие суда и беспилотные аппараты.

Отмечается, что корпорация Northrop Grumman выиграла контракт на производство боевого лазера в 2015 году. После этого, когда USS Portland вводили в строй в 2018 году, было известно, что первый образец лазера установят именно на этом корабле.