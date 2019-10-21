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На корабль ВМС США установят первый в мире боевой лазер: фото

На корабль ВМС США установят первый в мире боевой лазер: фото - Фото
Фото: Matt Hartman/Shorealonefilms.com
21.10.2019, 07:12

С помощью нового устройства можно будет поражать небольшие суда и беспилотные аппараты

На корабль Военно-Морских Сил США USS Portland  планируют установить первый в мире боевой лазер, мощность луча которого достигает 150 кВт. Об этом сообщает The Drive.

Боевой лазер доставили в Сан-Диего, где его вскоре будут устанавливать на десантный корабль.

Фото: Matt Hartman/Shorealonefilms.com

С помощью нового устройства можно будет поражать небольшие суда и беспилотные аппараты.

Отмечается, что корпорация Northrop Grumman выиграла контракт на производство боевого лазера в 2015 году. После этого, когда USS Portland вводили в строй в 2018 году, было известно, что первый образец лазера установят именно на этом корабле.

  • 22 августа глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США уже в ближайшее время смогут поставить на вооружение гиперзвуковое оружие.
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USS Portland боевой лазер
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