На Крокодильем острове упал вертолет: погибли американцы и пилот

На озере Туркана (фото - scenicairsafaris.com)

Четверо американцев с кенийским пилотом погибли при крушении вертолета на отдаленном острове в озере Туркана на северо-западе Кении. Об этом сообщило агентство Reuters.

Геликоптер упал на территории национального парка Крокодайл-Айленд вчера около 20:00 по местному времени.

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При крушении никто не выжил.

"По доступной информации, до инцидента два вертолета приземлились в палаточном лагере Лаболо на острове, но без проблем улетел только один", - пишет пресс-служба нацпарка.

Спасатели пока не раскрывают личности жертв крушения: по их словам, в первую очередь будут уведомлены ближайшие родственники.