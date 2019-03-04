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04.03.2019, 09:33

На Крокодильем острове упал вертолет: погибли американцы и пилот

На Крокодильем острове упал вертолет: погибли американцы и пилот - Фото
На озере Туркана (фото - scenicairsafaris.com)

Причина катастрофы неясна

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Четверо американцев с кенийским пилотом погибли при крушении вертолета на отдаленном острове в озере Туркана на северо-западе Кении. Об этом сообщило агентство Reuters.

Геликоптер упал на территории национального парка Крокодайл-Айленд вчера около 20:00 по местному времени.

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При крушении никто не выжил.

"По доступной информации, до инцидента два вертолета приземлились в палаточном лагере Лаболо на острове, но без проблем улетел только один", - пишет пресс-служба нацпарка.

Спасатели пока не раскрывают личности жертв крушения: по их словам, в первую очередь будут уведомлены ближайшие родственники.

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Теги: вертолет, авиакатастрофа, африка, падение, кения, озеро
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