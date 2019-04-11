На Кубе вступила в силу новая конституция: что изменится

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На Кубе в среду, 10 апреля, официально вступила в силу новая конституция, которая предполагает частичное признание частной собственности и учреждение должности премьер-министра. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Новая редакция основного закона признает важное значение малого и среднего бизнеса, иностранных инвестиций и конкуренции для кубинской экономики.

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"В то же время единственной законной политической силой на Кубе названа коммунистическая партия, положения о ее руководящей роли в обществе и о социалистическом характере государства остались неизменными", - отмечается в сообщении. Не предполагается и политической либерализации.

"Новая конституция - дитя своего времени, она вновь отображает многообразие общества. Конституция станет наследием для будущих поколений кубинцев", - сказал первый секретарь ЦК Коммунистической партии Кубы Рауль Кастро Рус.



В феврале 2019 года на специальном референдуме 86% кубинцев выступили за обновление конституции страны. Перед этим проект основного закона в течение трех месяцев обсуждался в регионах и на предприятиях Кубы.

22 июля 2018 года Национальная ассамблея народной власти Кубы единогласно одобрила проект новой конституции.