На МКС стартовал корабль SpaceX Dragon с 2,2 тоннами груза: видео
Грузовой космический корабль SpaceX Dragon направляется к Международной космической станции после старта на ракете Falcon 9 в 10:14 по Киеву из комплекса NASA во Флориде. Об этом сообщает пресс-служба NASA.
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We have liftoff of the @Spacex Dragon spacecraft!— NASA (@NASA) August 29, 2021
At 3:14am ET (07:14 UT), over 4,800 lbs (2,200 kgs) of @ISS_Research, food, and supplies launched from @NASA_Kennedy on its way to the @Space_Station: pic.twitter.com/m988W7j28o
На борту корабля находится более 2,2 тонн провизии и оборудования для научных экспериментов.
Dragon должен автономно пристыковаться к МКС примерно в 18:00 понедельника. Он будет оставаться на станции около месяца.
Астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро будут следить за прибытием космического корабля.
Агентство начнет транслировать прибытие в 16:30 по Киеву на своем сайте.
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