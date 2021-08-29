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На МКС стартовал корабль SpaceX Dragon с 2,2 тоннами груза: видео

Цей матеріал також доступний українською
29.08.2021, 20:30
На МКС стартовал корабль SpaceX Dragon с 2,2 тоннами груза: видео - Фото
Скриншот с видео

Грузовой космический корабль SpaceX Dragon направляется к Международной космической станции после старта на ракете Falcon 9 в 10:14 по Киеву из комплекса NASA во Флориде. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

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На борту корабля находится более 2,2 тонн провизии и оборудования для научных экспериментов.

Dragon должен автономно пристыковаться к МКС примерно в 18:00 понедельника. Он будет оставаться на станции около месяца.

Астронавты NASA Меган Макартур и Шейн Кимбро будут следить за прибытием космического корабля.

Агентство начнет транслировать прибытие в 16:30 по Киеву на своем сайте.

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Вадим Ребрина
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nasa spacex мкс Dragon
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