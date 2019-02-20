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20.02.2019, 06:44

На учениях ВВС Японии утопили истребитель Mitsubishi F-2

На учениях ВВС Японии утопили истребитель Mitsubishi F-2 - Фото
Фото: lockheedmartin.com

Самолет были приписан к базе ВВС Цукидзё в префектуре Фукуока, и с утра вместе с двумя другими самолетами-истребителями F-2 выполнял программу учений

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Сегодня утром, 20 февраля, в районе префектуры Ямагути над Японским морем во время учений потерпел крушение истребитель местных ВВС Mitsubishi F-2. Об этом сообщил местный канал NHK.

Самолет сил самообороны Японии внезапно пропал с радаров, и все попытки связаться с ним снова не увенчались успехом. Были высланы подразделения спасателей.

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На борту F-2 находились два человека: их нашли на спасательной шлюпке возле места происшествия через 45 минут после пропадания истребителя. Оба были в сознании, махали руками. Их спасли вертолетом.

На поверхности моря была замечена "радужная" нефтяная пленка и обломки.

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Теги: авиакатастрофа, самолет, япония, истребитель, исчезновение, Mitsubishi F-2
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