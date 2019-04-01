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01.04.2019, 07:14

На выборах Эрдоган потерял контроль над столицей Турции - Reuters

На выборах Эрдоган потерял контроль над столицей Турции - Reuters - Фото
Мансур Явас (фото - ЕРА)

Родной город турецкого президента Стамбул, его политическая опора, также разделился во мнениях - там практически поровну "за" и "против"

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Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган потерпел серьезную неудачу на родине: правящая политическая сила Партия справедливости и развития впервые на местных выборах потеряла контроль над столицей Анкарой. Об этом пишет Reuters.

Также Эрдоган, "похоже, признал поражение" и в крупнейшем городе страны Стамбуле, где он начал свою политическую карьеру и занимал пост мэра в 1990-х годах, отмечает агентство.

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Победу в Анкаре одержал кандидат от оппозиционной Республиканской народной партии Мансур Явас - 50,89% после подсчета 99% протоколов, а действующий мэр Мехмет Ожасеки - 47,06%.

Голоса в Стамбуле настолько конкурентны, что обе партии объявили себя победителями, уточнили в Reuters. Пока идет подсчет. 

"Турецкий президент доминировал в местной политике с момента прихода к власти 16 лет назад, постоянно ужесточая контроль. Он два месяца перед воскресным голосованием вел беспощадную кампанию, а само голосование назвал "вопросом выживания" для Турции", - отмечает агентство.

Эрдоган с балконной речью (фото - ЕРА):

Но ежедневные выступления Эрдогана и всецело комплиментарное освещение его в СМИ не помогли президенту завоевать столицу и Стамбул, "поскольку экономический спад в Турции сильно отразился на избирателях".

В Стамбуле партия Эродогана заявила, что экс-премьер Бинали Йылдырым победил конкурента Экрема Имамоглу всего лишь 4000 голосами, причем оба кандидата набрали более 4 миллионов голосов. Имамоглу сказал, что незадолго до конца подсчета у него преимущество в 28 000 голосов. После обработки почти всех бюллетелей Йылдырым набирает 48,7% голосов, оппонент - 48,65%.

Выборы в одном из городов на востоке страны, Тунджэли, выиграл коммунист Фатих Мачоглу.

В своем выступлении перед сторонниками в Анкаре Эрдоган признал поражение ПСР в Анкаре, Стамбуле и некоторых других крупных городах, хотя и утверждал, что большинство пригородов - за него.

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Теги: выборы, Турция, реджеп тайип эрдоган, анкара, Мансур Явас
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