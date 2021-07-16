На юге Нидерландов наводнение прорвало дамбу, эвакуируют сотни людей: фото, видео

В городе Мерссен и его окрестностях на юге Нидерландов сотни людей покинули свои дома после того, как в пятницу наводнение прорвало дамбу. В Западной Европе уровень паводковых вод продолжает расти, количество погибших превысило 110 человек, сообщает Reuters.

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Службы экстренной помощи Нидерландов заявили, что паводковые воды вот-вот затопят окрестные деревни Бунде, Вулвамес, Броммелен и Геулле. В населенных пунктах слышны звуки сирены.

"Немедленно покиньте дом и отправляйтесь в безопасное место. В дамбе большая пробоина", – говорится в онлайн-сообщении службы экстренной помощи. При этом людей призвали отключить электричество и газ.

Ожидается, что наводнение охватит около 3000 человек.

Премьер-министр Марк Рютте объявил наводнение в провинции Лимбург национальным бедствием. Сотни пожарных и солдат задействованы для укрепления дамб и эвакуации жителей.

По заявлению местных властей, уровень воды в реках Маас и Рур в четверг достиг рекордных уровней. Он превзошел подъем воды, который привел к крупным наводнениям в 1993 и 1995 годах.

Пик наводнения в Лимбурге ожидается во второй половине дня пятницы, что повлечет за собой эвакуацию больницы в городе Венло.

В Валкенбурге, на крайнем юге Лимбурга, недалеко от границы с Бельгией и Германией, наводнение поглотило центр города, вынудив эвакуировать несколько домов престарелых. Разрушен по крайней мере один мост.

Вчера сообщалось, что в Германии из-за наводнения погибло минимум 42 человека, десятки считаются пропавшими без вести. При этом количество жертв постоянно увеличивается.

Вадим Ребрина

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