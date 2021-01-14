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Налоговый скандал. В Нидерландах тысячи семей оказались должны государству

14.01.2021, 17:00
Налоговый скандал. В Нидерландах тысячи семей оказались должны государству - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

В Нидерландах разгорелся скандал – налоговая служба ошибочно обвинила тысячи семей в мошенничестве, из-за чего те оказались в долгах перед государством. Завтра, 15 января, правительство страны примет решение, будут ли они уходить в отставку из-за этого инцидента, пишет The Guardian.

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По словам председателя комиссии по расследованию Криса ван Дама, это был "массовый процесс, в котором не было места для нюансов". К ответственности были привлечены около 20 000 работающих семей – им вменили мошенничество в судах, связанное с получением пособия на содержание детей и отказали в праве на обжалование.

Из-за денежных претензий на десятки тысяч евро многие семьи обанкротились, а некоторые даже вынуждены были сменить место жительство или развестись. По мнению налоговой, мошенничество заключалось в неправильно заполненных формах, а также отсутствии подписи на отдельных документах.

Двадцать семей уже подали в суд на министров Нидерландов, утверждая, что именно их преступная халатность привела к таким печальным последствиям. В целом же вопрос об уходе в отставку всего кабинета министров будет рассмотрен завтра.

Премьер Нидерландов Марк Рютте заявил, что выступает против роспуска нынешнего состава правительства, потому что стране в условиях пандемии коронавируса нужна стабильность, но не исключил такую возможность.

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Дарья Мостовая
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