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Нападение с ножом под Парижем: есть жертвы – СМИ

Нападение с ножом под Парижем: есть жертвы – СМИ - Фото
Иллюстрационное фото: ЕРА
03.01.2020, 17:16

Мужчина ранил четверых прохожих, после чего был застрелен полицией

В парке под Парижем неизвестный напал с ножом на прохожих, ранив четверых, двое из них скончались. Об этом сообщает ВВС.

Атака произошла в городе Вильжюиф, в 7 км к югу от французской столицы.

По сообщениям местных СМИ, мужчина ранил четверых прохожих, после чего был застрелен полицией.

Есть информация, что на нападавшем был пояс со взрывчаткой, однако она пока не подтверждена.

Полиция посоветовала людям избегать прогулок в районе парка.

Также сегодня в мэрии французского города Дрё (департамент Эр и Луар) мужчина устроил стрельбу, а затем покончил с собой.

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полиция франция нападение париж
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