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22.03.2019, 12:15

Нападет ли Путин на страны НАТО: в Пентагоне оценили шансы

Нападет ли Путин на страны НАТО: в Пентагоне оценили шансы - Фото
Джозеф Данфорд (фото - пресс-служба Пентагона)

Генерал США называет Россию "не противником, а конкурентом"

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У президента страны-агрессора России Владимира Путина нет планов нападения на страны НАТО. Об этом в интервью Голосу Америки заявил глава объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джозеф Данфорд.

"Я не думаю, что сейчас Владимир Путин намерен атаковать союзников по НАТО в обычном смысле этого слова, поскольку очевидно, что та цена, которую придется заплатить за это, будет сильно превышать возможную выгоду", - отметил Данфорд.

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Однако он считает, что "нет никаких признаков того, что Путин откажется от тех методов, которые он применял… совсем недавно в Азовском море".

Генерал пояснил, что "называет Россию не противником, а конкурентом", однако у этой конкуренции есть военная составляющая.

Отвечая на вопрос, какие военные возможности России беспокоят США больше всего, Данфорд сказал: "Оставляя в стороне сферу ядерных сил и говоря только о других возможностях, я бы назвал то, что я уже упоминал – и противокорабельные крылатые ракеты, и баллистические, и спектр электромагнитного вооружения, и их возможности под водой и в космосе. Но основное – это их способность это все объединить для того, чтобы поставить под сомнение нашу возможность выполнить наши союзнические обязательства перед Европой".

6 ноября 2018 года Данфорд заявлял, что в ближайшие годы и десятилетия следует ожидать снижения военной угрозы для США со стороны России, но одновременно с этим — наращивание ее от Китая, другого геополитического противника Америки.

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Теги: Джозеф Данфорд, владимир путин, нато, нападение
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