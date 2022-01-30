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Напоминает звездолет. Телескоп Hubble запечатлел трио галактик – фото

Цей матеріал також доступний українською
30.01.2022, 09:53
Напоминает звездолет. Телескоп Hubble запечатлел трио галактик – фото - Фото
Трио галактик (фото - nasahubble, Instagram)

Телескоп NASA Hubble сфотографировал в космосе трио галактик, которое напоминает звездолет из сериала "Звездный путь". Соответствующая публикация появилась на Instagram-странице телескопа.

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На снимке запечатлено трио галактик NGC 7764A, которое находится примерно в 425 млн световых лет от Земли в созвездии Феникса.  

"Пара взаимодействующих галактик в правом верхнем углу может даже напоминать звездолет Enterprise. По крайней мере, если смотреть из нашей Солнечной системы", – говорится в публикации.

Напоминает звездолет. Телескоп Hubble запечатлел трио галактик – фото

Отмечается, что эта пара взаимодействующих галактик может создавать впечатление, словно в них врезалась галактика из левого нижнего угла.  

Однако на деле подобные взаимодействия занимают чрезвычайно много времени по сравнению с человеческими жизнями, говорится в публикации. Кроме того, очень редко одна галактика сталкивается лоб в лоб с другой.

"Неясно, взаимодействует ли галактика внизу слева с двумя другими, но, учитывая их относительную близость в космосе, вполне возможно, что да", – подытожили в NASA.

Напоминает звездолет. Телескоп Hubble запечатлел трио галактик – фото

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Фото – ESA/Hubble & NASA, J. Dalcanton, Dark Energy Survey, U.S. Department of Energy (DOE), Fermilab (FNAL), Dark Energy Survey Camera (DECam), Cerro Tololo Inter-American Observatory (CTIO), NoirLab/National Science Foundation/AURA, European Southern Observatory (ESO)

Марк Сировой
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hubble галактики звездолет enterprise космос nasa NGC 7764A трио Звездный путь
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