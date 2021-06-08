National Geographic признал существование пятого океана, теперь его нанесут на карты

На карты от National Geographic будут наносить пятый океан – Южный. Об этом сообщает National Geographic.

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Как отмечается, National Geographic выпускает карты с 1915 года, и на них всегда было отмечено четыре океана: Атлантический, Тихий, Индийский и Северный Ледовитый.

Сегодня, 8 июня 2021 года, во Всемирный день океанов, картографы National Geographic признали и пятый, Южный океан.

В морских названиях National Geographic ориентируется на Международную гидрографическую организацию (МГО). В 1937 году МГО признала Южный океан, но в 1953-ем отменила это решение под давлением научного сообщества.

Сообщается, что ученые много лет спорили, обладают ли воды вокруг Антарктиды уникальными характеристиками или являются продолжением соседних океанов.

Совет по географическим названиям США использует это название с 1999-го, а в феврале 2021-го американское Национальное управление океанических и атмосферных исследований официально признало Южный океан отдельным регионом.

К Южному океану относится большая часть вод, окружающих Антарктиду до 60 градусов южной широты, кроме пролива Дрейка и моря Скоша.

Все остальные океаны определяются континентами, которые их ограждают, а Южный – антарктическим циркумполярным течением, которое появилось примерно 34 млн лет назад.

Сообщается, что признание Южного окена согласуется с инициативой общества по сохранению Мирового океана.

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Наталия Медведева

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