НАТО дважды за неделю поднимало самолеты на перехват самолетов РФ

Фото: EPA

За прошедшую неделю в рамках миссии по патрулированию Baltic Air Policing истребители НАТО дважды вылетали для опознания российских военных самолетов над Балтийским морем. Об этом сообщает Польское радио.

По информации Министерства обороны Литвы, натовские истребители 1 апреля идентифицировали российский транспортный самолет Ан-26. Самолет, согласно плану полета, летел из Калининградской области, но имел выключены приемо-передающие устройства. Транспондер был выключен у российского разведывательного самолета Ил-20, который 4 апреля летел в направлении Калининградской области.

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Польские пилоты, которые охраняют воздушное пространство стран Балтии, совершили от начала января 2019 года 18 перехватов в связи с нарушение пространства российскими самолетами.

5 апреля Япония подняла свои истребители на перехват патрульного самолета Ил-38 ВВС России в небе над Японским морем.