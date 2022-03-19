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НАТО передаст Словакии комплексы ПВО Patriot

Цей матеріал також доступний українською
19.03.2022, 00:40
НАТО передаст Словакии комплексы ПВО Patriot - Фото
ЗРК Patriot в Румынии (Фото - EPA)

Германия и Нидерланды по просьбе НАТО передадут Словакии системы ПВО Patriot. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Нидерландов.

Согласно сообщению, передача комплексов связана с российским вторжением в Украину. Словакия готова передать Украине свои зенитно-ракетные комплексы С-300, если ей дадут достойную замену, заявлял министр обороны Словакии Ярослав Надь.

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Системы Patriot будут установлены в центральной Словакии для защиты от ракетных угроз, говорят в министерстве. Они будут работать в стране до шести месяцев с середины апреля.

Александр Мясищев
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С-300 Patriot российское вторжение
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