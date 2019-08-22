Назван "самый лучший" город для вечеринок - рейтинг

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Столица Сербии Белград признана лучшим городом для вечеринок в рейтинге британского сайта Slotsia.

Белград удерживает эту позицию уже десять лет.

В исследовании проанализировали 36 городов по восьми категориям: количество баров и клубов, уровень преступности, средняя цена алкоголя, стоимость жилья за две ночи, еды, такси и фаст-фуда.

Выяснилось, что в Белграде дешевый алкоголь — $1,65 за пинту пива (0,473 мл), достаточно бюджетное жилье — $31 за две ночи.

На втором месте рейтинга - город Плая-дель-Кармен в Мексике. Жилье за две ночи будет стоить $38, а пинта пива — $1,39.

На третьем месте - город-государство Сингапур, где насчитывается около 155 клубов и баров.

В десятке также оказались Санкт-Петербург, Кабо-Сан-Лукас, Токио, Сеул, Стамбул, Бангкок, Буэнос-Айрес.

На последнем, 36 месте, - Стокгольм.

Украинские города в рейтинг не попали.