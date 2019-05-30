Необычный презент. Китаец подарил девушке 210 га открытого моря

Фото: скриншот с аукциона

Пользовательница китайской соцсети WeChat рассказала, что парень подарил ей участок Желтого моря на 2010 гектаров. Об этом сообщает Knife.media.

По ее словам, презент она получила в честь третьей годовщины отношений.

Участок девушки находится недалеко от острова Ченьюшан, провинция Шаньдунь. Права на это место продавала рыбацкая компания через аукцион: китаец выкупил их за 700 тысяч юаней.

Для подтверждения девушка опубликовала скриншот аукциона с последней ставкой и фотографией участка.

Один из адвокатов отметил, что аукцион не нарушает правила страны. "Согласно закону об использовании моря, жители не могут полностью выкупить территориальные воды у государства, зато могут получить право на использование морского участка. Те же, кто приобрел право, могут передавать участки и сдавать их в аренду", - отмечается в сообщении.

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