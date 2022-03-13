Несколько ракет выпущено по району местонахождения генконсульства США в Ираке

Более 10 ракет упали 13 марта вблизи консульства США в иракском Эрбиле, сообщает CNN.

Они упали в окрестностях строящегося здания генконсульства США и деревни Меле Омер. Пострадало здание телеканала "Курдистан 24". По предварительной информации, обошлось без жертв, один человек легко ранен.

После обстрела самолеты международной коалиции под руководством США совершили контрольные облеты территории.

Удар был нанесен из-за пределов Ирака, однако предполагаемая страна не называется. Ответственность за удары пока никто на себя не взял.

Дмитрий Смирнов

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