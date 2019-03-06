Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
06.03.2019, 14:21

Неслужившим в армии Беларуси хотят закрыть выезд из страны

Неслужившим в армии Беларуси хотят закрыть выезд из страны - Фото
Фото: vitbich.org

Призыву на военную службу в Беларуси подлежат состоящие на воинском учете и не состоящие в запасе мужчины от 18 до 27 лет

Реклама
Реклама

Из-за "недостаточного количества призывников" в Беларуси рассматривают возможность ввести различные ограничения для тех, кто по различным причинам не служил в армии. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РБ.

Такие граждане, в случае принятия соответствующего законодательства, могут быть "ограничены" в приеме на работу и государственную службу.

Реклама

Также для такой категории белорусов предлагают ввести временный запрет на выезд из страны "в случае неявки на призывные мероприятия".

Для получения образования предлагается оставить только одну отсрочку.

Проблему некомплекта в армии власти связывают с демографической ситуацией.

Отправить:
Распечатать:
Теги: выезд, беларусь, военкомат, призыв, отсрочка, уклонист, армия беларуси
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 