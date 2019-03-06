Неслужившим в армии Беларуси хотят закрыть выезд из страны

Фото: vitbich.org

Из-за "недостаточного количества призывников" в Беларуси рассматривают возможность ввести различные ограничения для тех, кто по различным причинам не служил в армии. Об этом пишет пресс-служба Минобороны РБ.

Такие граждане, в случае принятия соответствующего законодательства, могут быть "ограничены" в приеме на работу и государственную службу.

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Также для такой категории белорусов предлагают ввести временный запрет на выезд из страны "в случае неявки на призывные мероприятия".

Для получения образования предлагается оставить только одну отсрочку.

Проблему некомплекта в армии власти связывают с демографической ситуацией.