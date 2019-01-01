Несмотря на сомнения: Румыния начала председательство в Совете ЕС

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Председательство в Совете Европейского Союза 1 января 2019 года официально перешло от Австрии к Румынии. Об этом говорится в Twitter главы Совета.

Первое председательство Румынии в Совете ЕС продлится до 30 июня 2019 года.

Реклама

"С новым годом! Мы готовы начать наше первое председательство в Совете Европейского Союза. В 2019 году мы будем работать ради более сильной, более объединенной, более сплоченной и демократической Европы", - говорится в сообщении румынского правительства.

Председатель Евросовета Дональд Туск пожелал Румынии успехов и выразил уверенность, что она справится.

29 декабря председатель Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер усомнился в способности властей Румынии руководить Евросоюзом. Признав, что эта страна "технически хорошо подготовлена" к председательству в Евросоюзе, он отметил, что для "осмотрительных действий" Бухареста требуются умение слышать других и твердая готовность подчинять свои интересы интересам других. "И здесь у меня имеются некоторые сомнения", - добавил глава Еврокомиссии.